«Колорадо» потеряло из-за травм двух лидеров за один период

«Колорадо Эвеланш» потерял сразу двух лидеров во втором периоде матча против «Оттава Сенаторз» (3:4 ОТ). Не смогли завершить игру нападающий Нэтан Маккиннон и защитник Кэйл Макар.

Маккиннон травмировался во время попытки провести силовой прием против российского защитника Артема Зуба. Нападающий схватился за правый гол, упал на колени, а затем отправился в раздевалку.

Макар же, очевидно, не до конца залечил прежнее повреждение. Он уже пропускал один матч в сезоне, а на днях досрочно закончил тренировку из-за опасения усугубить травму.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не уверен, что травмированные игроки помогут в следующем матче, который «Колорадо» проведет в гостях с «Монреалем».

Маккиннон набрал 30 (10+20) очков в текущем сезоне, а Макар — 23 (5+18). Они являются первым и третьим бомбардирами команды соответственно.

Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в игре с «Торонто».