«Спартак» может продать Жедсона Фернандеша
Fanatik: «Спартак» готов продать Жедсона Фернандеша за 25-30 млн евро
Фото: [ФК «Спартак»]
«Спартак» может рассмотреть вопрос о продаже португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкое издание Fanatik.
По данным источника, футболист не очень доволен своим положением в «Спартаке» и хотел бы вернуться обратно в «Бешикташ». «Спартак» может продать игрока за €25–30 млн. Летом 2025 года красно-белые заплатили турецкому клубу за Жедсона €26 млн и хотят «отбить» эту сумму.
Хуан Карлос Карседо зачастую использует Жедсона в «Спартаке» на фланге обороны, хотя родной позицией португальца является центр полузащиты.
В нынешнем сезоне Жедсон Фернандеш провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2029 года.
Ранее сборная России обыграла в товарищеском матче команду Узбекистана со счетом 3:2.