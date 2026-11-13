«Спартак» может продать Жедсона Фернандеша

Fanatik: «Спартак» готов продать Жедсона Фернандеша за 25-30 млн евро

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

«Спартак» может рассмотреть вопрос о продаже португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкое издание Fanatik.

По данным источника, футболист не очень доволен своим положением в «Спартаке» и хотел бы вернуться обратно в «Бешикташ». «Спартак» может продать игрока за €25–30 млн. Летом 2025 года красно-белые заплатили турецкому клубу за Жедсона €26 млн и хотят «отбить» эту сумму.

Хуан Карлос Карседо зачастую использует Жедсона в «Спартаке» на фланге обороны, хотя родной позицией португальца является центр полузащиты.

В нынешнем сезоне Жедсон Фернандеш провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2029 года.

Ранее сборная России обыграла в товарищеском матче команду Узбекистана со счетом 3:2.

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