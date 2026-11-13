В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для пенсионеров

В Подмосковье неработающим пенсионерам старше 65 лет стало проще получать ежемесячную денежную компенсацию, услугу оптимизировали и для экономии времени заявителей добавили возможность прямо в личном кабинете заявителя подавать согласие на обработку персональных данных. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве отметили, что до этого к ней подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления, который позволил сократить число отказов из-за дублирования заявок. Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Пенсионерам». С ее помощью пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, имеющие доход менее 20 тыс. рублей, могут подать заявление на ежемесячную выплату.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.