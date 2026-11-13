Почему россияне перестали заниматься сексом и как вернуть страсть в отношения

Россияне перестали заниматься сексом, к такому выводы пришли психологи. Либидо упало до исторического минимума из-за хронической усталости, стресса, нехватки денег и рилсов. Все чаще пары выбирают просмотр видео вместо близости. Врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как отсутствие секса отражается на отношениях в паре и что поможет вернуть желание к интимной близости.

Что происходит с парой, когда секс уходит

По его словам, это выглядит предсказуемо. Сначала пара перестает касаться друг друга вне интимной близости. Потом появляется параллельная жизнь.

«Он в телефоне, она тоже, оба устали, оба „не пристают“. Затем обида. Не на отсутствие секса как такового, а на ощущение ненужности: „Я рядом, но меня не видят“», — сказал он.

Как вернуть страсть и секс в отношения

Не «разжигать», а восстанавливать условия

Эксперт объяснил, чтобы вернуть секс в отношения, важно в первую очередь убрать конкуренцию за внимание.

«Не „бросить телефон“, а установить цифровые границы, которые защищают близость. В моей практике работает правило „первых двадцати минут“: когда партнеры встречаются дома, первые 20 минут — вообще без экранов. Не потому, что телефон — вселенское зло, а потому что внимание — это валюта, и оно должно сначала достаться тому, кто рядом. Второе правило: спальня без экранов. Зарядка — в коридоре. Это не морализаторство, это гигиена сна и близости, подтвержденная исследованиями о связи экранного времени с качеством отношений», — сообщил собеседник издания.

Вернуть прикосновения, не ведущие к сексу

Специалист подчеркнул, что это парадоксальный, но надежный клинический прием. Когда пара сфокусирована на «результате» (секс должен случиться), тревога растет, желание падает.

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«Когда прикосновение перестает быть „прелюдией к экзамену“, оно перестает быть угрозой. Начните с чувственного фокусирования — упражнений, где цель не возбуждение и не секс, а ощущение друг друга, без цели. Это снижает тревогу ожидания и постепенно возвращает телу право хотеть», — сказал Кульгавчук.

Разобраться, что съедает желание на уровне тела и психики

Сексолог объяснил, что хроническая усталость, анемия, дефицит витамина D, субклинический гипотиреоз, депрессия, побочные эффекты лекарств (включая некоторые антидепрессанты) — все это реальные причины снижения либидо, и их нужно исключить с врачом, а не списывать на «усталость».

«Если пара приходит ко мне, я часто начинаю с вопроса: „Когда вы последний раз проверяли щитовидную железу и ферритин?“ Потому что психотерапия не заменяет эндокринологию», — рассказал он.

Эксперт заключил, что снижение либидо — это не приговор и не «новая норма», какой бы удобной она ни казалась. Это сигнал: что-то в жизни пары или в жизни человека перегружено. Иногда это стресс, иногда цифровая среда, которая незаметно заняла место, предназначенное для близости.