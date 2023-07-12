Генсек НАТО рассказал, как будут проходить переговоры о завершении конфликта на Украине

«Ничего об Украине без Украины», - отметил генсек НАТО

В ходе мероприятия генсек НАТО рассказал о формате переговоров между Украиной и Россией, если Киев посчитает нужным начать мирное урегулирование конфликта.

Йенс Столтенберг отметил, что без участия Киева переговоры о завершении конфликта на Украине проходить не будут. Подобные обсуждения могут начаться только при условии согласия Украины. НАТО не будет вмешиваться в данный процесс. Украина заявит о своем желании тогда, когда будет к этому готова. Никакая третья сторона не имеет право влиять на этот процесс.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе начался саммит НАТО.