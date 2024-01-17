Генсек ООН: из-за обстрелов Ливана со стороны Израиля увеличивается риск гуманитарной катастрофы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на странице в социальной сети поделился опасениями, что игнорирование конфликта в Ливане может привести к таким же последствиям, как в секторе Газа, сообщают РИА Новости . Задача ООН — не допустить эскалации конфликта в Ливане до масштабов гуманитарной катастрофы и повлиять на улучшение ситуации в секторе Газа.

«Чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации и просчета. Мы не можем увидеть в Ливане то, что мы видим в Газе. И мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Газе, продолжалось», — написал Гутерреш в соцсети Х.

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной повлиял на то, что в южном Ливане также начались обстрелы. «Хезболла», которая не согласна с позицией израильских властей относительно атак по мирному населению сектора Газа, атакует территории Израиля, которые находятся вблизи границы Ливана. Израильская армия также обстреливает территории своего соседа. Подобные противостояния проходят с октября 2023 года.

Ранее политолог Сергей Разгуляев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли военный конфликт на Ближнем Востоке в 2024 году стать еще более масштабным, учитывая события 2023 года: обстрелы сектора Газа и ответная реакция на это мусульманского мира.