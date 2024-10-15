Генсек Рютте: НАТО не боится угроз России, альянс продолжит поддержку Украины

Генеральный секретарь ООН Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk передал послание президенту России Владимиру Путину.

Генеральный секретарь ООН заявил, что альянс не боится угроз России. Лидеры стран, входящие в альянс, уверены в победе Украины и намерены оказывать поддержку Киеву до того момента, пока их прогнозы не станут реальностью.

«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей и Украина победит», — заявил Рютте в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk.

Эксперты считают, что данное заявление связано с предстоящими выборами президента США. В настоящее время установилась высокая вероятность того, что к власти придет Дональд Трамп. Политик известен своими антиукраинскими заявлениями. Предполагается, что в таком случае оказанием помощи Украине займется НАТО.

Марк Рютте сделал заявление на территории американской базы, где находится штаб-квартира новой миссии. Она получила название NSATU («Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины»). Миссия постепенно будет полностью регулировать все вопросы, связанные с оказанием помощи Украине.

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