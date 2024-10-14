Российская армия впервые использует на СВО американскую бронетехнику: о чем это говорит — мнение эксперта

Впервые трофейная американская машина М88А2 Hercules встанет на вооружение ВС РФ, сообщил ТАСС . Военный эксперт Михаил Поликарпов выразил сомнения, что использование трофейной техники НАТО будет иметь широкий масштаб в российской армии.

Эксперт назвал поступление М88А2 Hercules в ВС РФ экспериментом, отметив, что немецкие трофейные танки Leopard ВС РФ однозначно использовать не будут, в том числе из-за возможных проблем с запчастями и боеприпасами.

«Очень важный момент использования трофейной техники: важно, чтобы ее не спутали наши бойцы. Если они увидят Leopard, даже воюющий с нашей стороны, несмотря на опознавательные знаки, которые будут указывать однозначно его принадлежность российской армии, кто-то может посчитать, что это маскировка. Тут возможен «дружественный огонь» по причине ошибки идентификации», — подчеркнул Поликарпов.

Он продолжил, что поступивший в ВС РФ трофейный М88А2 Hercules — это бронированная эвакуационная машина (БРЭМ). На вооружении российской армии есть аналогичные машины ИМР, созданные на базе танка Т-72. Техника подобного типа работает на передовой и обладает большой ценностью, являясь приоритетной целью в ходе конфликта.

«Если выбивать БРЭМ, то значительная часть подбитой техники не может быть эвакуирована и заново введена в строй. Они намного опаснее, чем танки, потому что способны вытащить с передка несколько подбитых танков, которые потом вернутся», — пояснил эксперт.

Поликарпов напомнил, что М88А2 Hercules — не первая трофейная машина, которую использует Россия. Так, на вооружении ЧВК «Вагнер» был бронетранспортер M113.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Киев говорит о возможном прекращении огня для того, чтобы спустя несколько лет нанести новый удар по России.