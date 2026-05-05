Окна, портреты, ленточки: необычная акция к 9 Мая стартует в Павловском Посаде

В Павлово‑Посадском округе в преддверии Дня Победы проходят всероссийские акции в офисах МФЦ. Как сообщил первый заместитель главы округа Сергей Балашов, участие в мероприятиях — это способ почтить память героев Великой Отечественной войны.

С 4 по 8 мая можно присоединиться к акциям «Бессмертный полк» и «Стена памяти»: для этого нужно принести фотографии родных‑ветеранов. Снимки разместят на специальных стендах в МФЦ в г. Павловский Посад (ул. Ленина, д. 5).

Акция «Окна Победы» продлится с 4 по 12 мая. Участники могут украсить окна дома или на работе символами Победы — георгиевскими лентами и звездами. В МФЦ г. Электрогорска (ул. М. Горького, д. 9) тоже оформят окна портретами ветеранов и праздничными элементами.

Помимо этого, 8 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка». Каждый посетитель МФЦ сможет получить символ памяти и уважения к подвигу предков. Раздача ленточек будет организована по трем адресам: г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5; г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1; г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 9.