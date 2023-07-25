Гепатит: правда и мифы о заболевании, способы профилактики и лечения

Причинами возникновения гепатита могут быть грязная вода, незащищенные половые контакты, чрезмерное употребление алкоголя и лекарственных препаратов, некачественные продукты питания и различные инфекции. В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом в минздраве Удмуртии напомнили, как предотвратить возникновение заболевания, сообщает udm-info.ru .

«Нужно просто оказаться от вредных для печени факторов — алкоголя, жирной и тяжелой пищи, сладких газированных напитков и особенно от фастфуда. Попробуйте — это несложно. Печень очень «любит» овощи и фрукты из-за наличия в них большого количества антиоксидантов», - отмечает врач-терапевт одной из частных клиник Ижевска Антонина Куликова

Чтобы защитить организм от инфицирования, медики рекомендуют в первую очередь правильно питаться. В рационе должны присутствовать каши, овощи и фрукты, а от алкоголя и жирной пищи лучше отказаться. Сливочное масло рекомендовано заменить оливковым или льняным. Регулярные пешие прогулки и занятия спортом – еще одно простое, но важное правило.

«Если при заболевании гепатитом А и Е человек выздоравливает полностью, то гепатиты В, С и Д часто переходят в хроническую форму. И этим они особенно опасны»», - рассказывает заведующая отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Поздеева

Вирусы A и E передаются через некачественные продукты питания и воду. Пагубно на организм влияет алкоголь, который также провоцирует возникновение заболевания. Вирус B, C и D попадают от зараженного к здоровому через кровь, поэтому высокий риск передачи от матери к ребенку во время родов и от одного человека к другому при половом акте.