Карабас-Барабас из чугуна: в Мытищах открыли памятник Владимиру Этушу

В деревне Долгиниха городского округа Мытищи появился памятник Владимиру Этушу — но не в классическом образе, а в роли Карабаса-Барабаса из культового фильма-мюзикла 1975 года. Чугунную скульптуру установили рядом с детской площадкой, недалеко от дома, где народный артист СССР прожил почти 20 лет. Инициатором выступил сосед актера, меценат Андрей Чижик, а открытие приурочили ко дню рождения Этуша — 6 мая. Об этом сообщает REGIONS .

Владимир Этуш — легенда советского театра и кино — долгие годы жил в мытищинской деревне Долгиниха. На своем участке он собственноручно ухаживал за вишневыми деревьями и малиной. После смерти актера в 2019 году соседи решили, что такой человек не должен остаться без памятного знака.

Идею воплотил предприниматель и меценат Андрей Чижик. Он обратился к вдове актера Елене Этуш с предложением установить монумент в образе самого узнаваемого кино-злодея — Карабаса-Барабаса — и взял все расходы на себя. Скульптор Александр Доронин создал композицию, в которой узнаваемы и грозный персонаж, и харизма самого артиста.

Памятник отлили из чугуна в химкинской мастерской — внешне он напоминает бронзу. Рядом закрепили табличку с надписью: «В этой деревне жил наш Карабас-Барабас. Владимир Этуш». Открытие состоялось 6 мая, в день рождения артиста. Вокруг скульптуры высадили любимые вишневые деревья Этуша, а также туи, сосны и можжевельники.

Скульптура находится в общедоступном месте у детской площадки, так что поклонники творчества актера могут посетить ее в любое время.