Германия и Россия могут встретиться в суде из-за срыва поставок газа вследствие диверсии

Немецкая компания Uniper не признает теракт на газопроводе, после которого была прекращена работа «Северного потока». В связи с этим требует, чтобы российская компания «Газпром» выплатила неустойку, сообщает oilcapital.ru .

Uniper оценила убытки из-за прекращения поставок газа в размере 11,6 миллиардов евро. Населению Германии не хватило поставленного газа. Чтобы приобрести другую партию, пришлось выделять деньги из бюджета страны, которые были предназначены для иных целей. Дополнительно было потрачено 20 миллиардов евро на закупку газа у других участников рынка. Uniper не считает, что диверсия на «Северном потоке» - это форс-мажорная ситуация и требует от российской компании «Газпром» выплатить потраченные средства.

Арбитражное разбирательство, инициированное компанией Uniper, началось в 2022 году. Предполагается, что судебные процессы будут в 2024 году. «Газпром экспорт» не меняет своей позиции: диверсия – это непредвиденная ситуация. В 2022 году в ходе предварительного разбирательства немецкие активы «Газпрома» были национализированы и переданы в управление SEFE.