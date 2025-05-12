Германия продолжит поставлять оружие Украине при отсутствии прекращения огня
МИД ФРГ: при отсутствии прекращения огня Германия продолжит поставки оружия ВСУ
Фото: [Медиасток.рф]
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль рассказал, что в случае неустановления режима прекращения огня на Украине в Берлине намерены продолжать поставки вооружений ВСУ, сообщило РИА Новости.
По информации издания, заявление о продолжении поставок вооружения на Украину глава МИД сделал в понедельник, 12 мая, на пресс-конференции в Лондоне. Мероприятие транслировал YouTube-канал Times News. Спикер высказал мнение, что Украина и Россия могут не договориться о прекращении огня. Он допустил также, что переговоры могут в принципе не состояться.
«Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи», — заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Немецкий министр рассказал о большом количестве парламентариев, которые заявляют о готовности продолжать поставки оружия Киеву. Глава МИД напомнил, что недавно в Германии проходили обсуждения о выделении €3 млрд. В случае необходимости пакет помощи будет утвержден. По мнению министра, в конце срока работы парламента предыдущего созыва парламентарии показали готовность не оставлять Киев без поддержки.
Ранее сообщалось, что экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в контрабанде оружия.