Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в контрабанде оружия

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев подтвердил свою причастность к попытке незаконного вывоза партии стрелкового оружия из зоны проведения СВО в направлении Ростовской области. Информация об этом содержится в материалах уголовного дела, фигурантом которого является экс-сотрудник СК, с которыми ознакомился ТАСС.

А. В. Панжев был задержан 17 февраля 2025 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, квалифицируемых пунктами «а, б» части 3 статьи 222 (нелегальная покупка, продажа, транспортировка оружия группой лиц, злоупотребляя служебным положением) и пунктами «а, б» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, транспортировка оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). В ходе допроса он признал свою вину, что зафиксировано в материалах дела.

Задержание Панжева произошло в момент, когда он пытался перевезти из ЛНР в Ростовскую область в своем автомобиле несколько автоматов Калашникова и ручные гранаты. Ранее он получил определенную известность в среде правоохранительных органов Санкт-Петербурга.

В частности, он занимался делом криминального авторитета Александра Курьякова, известного как «Лось», который был осужден за распространение наркотиков.

Известно, что не позднее 2023 года Панжев отправился в зону СВО, где возглавил одно из территориальных подразделений Следственного комитета в Луганске.

Ранее сообщалось, что министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции.