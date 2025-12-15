Герои железных дорог: четверо сотрудников МЖД предотвратили катастрофу и остановили вандалов

В управлении Московской железной дороги прошла торжественная церемония чествования четырех сотрудников, проявивших выдающуюся отвагу и высокий профессионализм в нештатных, угрожающих безопасности обстоятельствах, сообщил REGIONS.

В торжественной обстановке, в присутствии руководства магистрали и отраслевого профсоюза, почетным сотрудникам вручили государственные и ведомственные награды.

Особо отметили троих работников депо «Орехово» — машиниста Андрея Харьковского, его помощника Шамиля Исхакова и ветерана Вадима Григора. Во время пожара у станции Киржач во Владимирской области они оперативно вывели с опасного участка состав, в котором находились цистерны со сжиженным газом, не дав огню перекинуться на взрывоопасный груз.

Также награду получил помощник машиниста Андрей Шенгель из депо «Москва-2 Ярославская». Следуя в электричке, он лично остановил группу вандалов, которые разбивали стекла в вагоне, проявив смелость и гражданскую ответственность.

Эта церемония в очередной раз продемонстрировала, что на Московской железной дороге работают не просто специалисты, а люди, для которых безопасность пассажиров и сохранность имущества — профессиональный долг и личное дело чести.

«Мы гордимся вами, наши уважаемые коллеги, за мужественные поступки. Вы действовали так, как велит профессиональный долг и совесть», — отметил в своей речи начальник Московской железной дороги Павел Иванов.

