В Подмосковье вручили награды лучшим управдомам

«Со следующего года мы перестраиваем подход к капитальному ремонту — к выбору подрядчиков и домов для проведения работ. Большую роль в этих изменениях играете вы, в тот момент, когда регулярно даете обратную связь по ходу капремонта», — обратился к участникам министр.