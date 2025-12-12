В Подмосковье вручили награды лучшим управдомам
Награждение лучших управдомов прошло в Подмосковье
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье в рамках ежегодного форума «Управдом» прошла церемония награждения лучших управдомов региона. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Мероприятие открыли вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев вручил благодарственные письма лучшим управдомам за активную гражданскую позицию и осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ.
«Со следующего года мы перестраиваем подход к капитальному ремонту — к выбору подрядчиков и домов для проведения работ. Большую роль в этих изменениях играете вы, в тот момент, когда регулярно даете обратную связь по ходу капремонта», — обратился к участникам министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере ЖКХ, реализуемых в регионе.