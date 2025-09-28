Герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом в тюрьме

Герой мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» Александр Гусейнов заболел туберкулезом, когда в третий раз попал в тюрьму, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания, Гусейнов прославился в конце нулевых участием в репортаже про заключенных в российском суде. Один из подельников, Артем Катаев, сказал на видео фразу, которая стала знаменитой.

«Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло», — сказал подельник Катаев.

По данным канала, Катаев оказался в тюрьме на основании решения суда. Молодой человек убил таксиста. Суд выбрал меру наказания в виде 19 лет заключения в колонии. Решение приняли в 2005 году. Артем Катаев в полном объеме отсидел срок. Сейчас он находится на свободе.

По информации канала, в 2017 году Александра Гусейнова посадили. Следствие доказало его участие в разбое. После освобождения мужчина продолжил преступную деятельность: в 2023 году совершил кражу из магазинов. Во время отбывания наказания он начал жаловаться на боль в груди и кашель. У 37-летнего заключенного диагностировали туберкулез. В связи с чем его перевели в спецучреждение, которое находится в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала появление Зеленского в образе ангела «мем-канонизацией».