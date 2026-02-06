«Герой» соцсетей в КПЗ: как дебошир разгромил пиццерию в Красноармейске, а потом хвастался этим в Сети

В подмосковном Красноармейске молодой человек, предположительно, под воздействием запрещенных препаратов, учинил ночной дебош в одном из заведений общепита, после чего демонстративно делился подробностями в социальных сетях. Местные жители в интернет-сообществах узнали в задержанном ранее беспокоившего их неадекватного пассажира общественного транспорта и вора, ограбившего магазин, сообщил REGIONS.

Инцидент произошел в ночное время, около половины второго, когда на улице Комсомольской раздался оглушительный звон разбитого стекла. На место незамедлительно выехала оперативная группа. Нарушителя общественного порядка, находившегося в невменяемом состоянии, задержали и доставили в отдел полиции, где он провел остаток ночи в изоляторе временного содержания.

В социальных сетях задержанный, вместо того чтобы сожалеть о случившемся, опубликовал серию видео, в которых в приподнятом тоне признавался в совершенном и делился впечатлениями от ночи в камере. В городских интернет-пабликах личность «героя» была быстро установлена. Выяснилось, что это не первое его нарушение. Свидетели сообщили, что до визита в пиццерию этот же человек совершил кражу алкоголя в магазине микрорайона Березка, а также неоднократно вызывал беспокойство у пассажиров 21-го автобуса своим вызывающим поведением.

«Запомните это лицо и держитесь от этого персонажа подальше. Особенно, если он вдруг предложит вам „снять совместное видео“», — предупредили горожане.

В настоящее время в поврежденном заведении витринный проем заклеен полиэтиленом, а опасная зона огорожена. Правоохранительные органы подтвердили факт задержания. Проведенная медицинская экспертиза официально установила наличие в крови задержанного бензодиазепинов.

