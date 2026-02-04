«Зовите полицию!»: как в Долгопрудном полуголый мужчина пытался попасть в детский сад и что ему грозит по закону

В Долгопрудном произошел тревожный инцидент с попыткой несанкционированного проникновения на территорию детского дошкольного учреждения. Как сообщают источники, в жилом комплексе «Бригантина» неизвестный, находившийся в нестабильном психическом состоянии и частично раздетый, предпринял попытку попасть внутрь здания детского сада на Парковой улице, сообщил REGIONS.

Свидетели описывают, что мужчина вел себя неадекватно: настойчиво требовал пропустить его, вступал в конфликт с охраной и сам вызывал правоохранительные органы. Персонал учреждения, отмечая странность его поведения, тем не менее заявил, что прямой физической угрозы он не проявлял.

По данным очевидцев, в момент происшествия воспитанники находились в спальных помещениях, их жизни и здоровью ничто не угрожало. В детском саду подчеркнули, что регулярные тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях позволили сотрудникам действовать четко по регламенту.

«Мы вызвали Росгвардию, нажали тревожные кнопки и сообщили по номеру 112», — сообщили в учреждении корреспонденту REGIONS.

После прибытия оперативных служб мужчину передали медикам для обследования и доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, у него могут наблюдаться расстройства психического здоровья.

Комментируя ситуацию, адвокат Андрей Мелентьев из Подмосковья указал, что подобные действия не стоит расценивать как безвредные. За нарушение общественного порядка такого характера законодательством предусмотрена ответственность в форме денежного взыскания или административного ареста продолжительностью до 15 суток.

«Действия мужчины выходят далеко за рамки странного поведения и могут быть расценены как нарушение общественного порядка», — отметил юрист.

