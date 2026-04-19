Гибель актера Владислава Бенграфа и его супруги: ночью соседи слышали крики — СК начал проверку в Мытищах

В подмосковных Мытищах следователи регионального главка Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели семейной пары. Трагедия, по имеющейся информации, разыгралась в ночные часы 19 апреля, отмечено в телеграм-канале ведомства.

Как сообщается, из квартиры, расположенной в многоквартирном доме на улице Воровского, соседи слышали крики. Предположительно, по данным ведомства, между проживавшими там супругами происходила громкая ссора.

Когда на место прибыла оперативно-следственная группа, выяснилось, что дверь в жилище, находящееся на 16-м этаже, заперта изнутри. Попасть внутрь стражам порядка удалось только после того, как помещение вскрыли сотрудники МЧС.

В квартире, по информации ведомства, были обнаружены тела обоих супругов. Специалисты, осматривавшие помещение, предварительно установили, что смерть наступила в результате множественных колото-резаных ранений в области шеи и грудной клетки.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении телеграм-канала ГСУ СК России по Московской области.

Как проинформировали ТАСС в экстренных службах, погибшие — актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его супруга Евгения.

Ранее сообщалось, что погибшему под Оренбургом полицейскому исполнилось 28 лет в день смерти.