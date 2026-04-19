Подарок к 1 мая: кто из россиян получит специальную ежегодную выплату от государства

Социальная поддержка заслуженных работников России может выйти на новый уровень. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой установить единую федеральную выплату для ветеранов труда, которая поможет устранить региональное неравенство в льготах, пишет ТАСС.

Единый стандарт выплат для всей страны

На сегодняшний день меры поддержки ветеранов труда сильно разнятся в зависимости от субъекта федерации. В одних регионах это существенные денежные выплаты и льготы на проезд, в других — лишь символические скидки на услуги ЖКХ. Сергей Миронов предложил закрепить за этой категорией граждан право на ежемесячную доплату в размере 10 000 рублей, которая будет выплачиваться из федерального бюджета вне зависимости от места проживания пенсионера. По словам депутата, в стране огромное количество обладателей этого почетного звания, и ситуация, когда объем помощи зависит от региона прописки, требует немедленного исправления.

Специальные премии к 1 мая для Героев Труда

Помимо ежемесячных выплат, парламентарий затронул вопрос поощрения лиц, имеющих высшее звание — Герой Труда. Учитывая приближающийся праздник Весны и Труда, Миронов предложил ввести для них специальную ежегодную выплату к 1 мая. По мнению политика, Героев Труда в масштабах страны немного, и их вклад в развитие государства заслуживает особого материального признания со стороны правительства. Подобный жест должен стать важным символом уважения к человеку труда.

Влияние инициативы на уровень жизни граждан

Если инициатива будет поддержана и принята, это станет одной из самых значимых социальных реформ 2026 года. Введение фиксированной выплаты позволит существенно повысить уровень жизни миллионов пожилых россиян и восстановить социальную справедливость для жителей дотационных регионов. Кроме того, такая мера призвана подчеркнуть престиж добросовестного многолетнего стажа в глазах молодого поколения и всего общества в целом.