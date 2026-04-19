Урожая не будет: вот почему опытные огородники обходят грядки стороной до мая 2026

Аномально теплый апрель 2026 года спровоцировал массовый выезд россиян на дачные участки, однако специалисты призывают не спешить с высадкой растений. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила, что весенняя эйфория может обернуться для садоводов полной потерей рассады, пишет РИА Новости.

Ловушка для новичков

По словам метеорологов, главная ошибка начинающих дачников — вера в стабильность текущих температур. Несмотря на солнечные дни, почва еще не прогрелась достаточно глубоко, а атмосферные процессы остаются крайне нестабильными.

Основные риски апреля:

Возвратные заморозки: Впереди ожидаются осадки и резкое понижение температуры, которое моментально губит неокрепшую рассаду в открытом грунте.

Обманчивое солнце: Дневное тепло провоцирует сокодвижение, но ночные минусовые температуры разрывают ткани растений.

Прогноз до начала лета

Синоптик разрушила надежды и на гарантированное тепло в майские праздники. Согласно долгосрочным моделям, в 2026 году заморозки в Московской области и центральной части России возможны даже в начале июня.

Опасность сохраняется и для южных регионов европейской части страны. Там плодовые деревья уже начали распускаться, и резкое похолодание может уничтожить завязи, оставив садоводов без урожая фруктов и ягод.

Рекомендации экспертов

Чтобы не остаться с пустыми грядками, Гидрометцентр советует придерживаться следующих правил: