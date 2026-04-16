Смерть в день рождения: под Оренбургом застрелили молодого полицейского

День рождения 28-летнего сотрудника полиции превратился в день трагедии. Во время операции по задержанию преступника, находившегося в федеральном розыске, офицер погиб от пуль. Трое его коллег попали в больницу с тяжелыми ранениями. Об этом 16 апреля сообщил портал Orsk.ru .

Трагедия разыгралась днем в поселке Аккермановка Оренбургской области. Наряд полиции прибыл на адрес, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он открыл огонь по стражам порядка, после чего скрылся на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной.

Один из полицейских получил смертельные ранения. Как выяснилось, в этот день ему исполнилось 28 лет. У погибшего остался маленький сын, которому всего четыре года. Трое других сотрудников, доставленных в медицинские учреждения, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

По горячим следам МВД опубликовало ориентировку. В совершении преступления подозревается Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения. Именно его должны были задержать полицейские. Преступник передвигается на грузовике с государственными номерами 102-го региона. Возбуждено уголовное дело.

Источник РЕН ТВ раскрыл дополнительные детали биографии подозреваемого. Оказывается, Басалаев неоднократно брал займы в микрофинансовых организациях и не возвращал их. Ранее он уже привлекался к ответственности за производство и хранение наркотиков. Сейчас полиция ведет активный розыск беглеца. Погибший сотрудник, по данным портала, пришел служить в органы в августе 2021 года. Начинал участковым уполномоченным, затем стал оперативником.

Ранее сообщалось, что неадекват с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах.