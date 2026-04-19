Интимный снимок во время операции: пациентка частной клиники в Москве обратилась в суд

В Москве разгорелся скандал вокруг частной элитной клиники, сообщила Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash. По информации издания, хирург во время одной из операций сделал фотографию интимной части тела своей пациентки — ануса 37-летней женщины.

По информации издания, пострадавшая обратилась в клинику в конце 2025 года. Женщина, как указано в статье, жаловалась на сильные боли в области заднего прохода, а также на кровотечения. После проведенных обследований, как уточняется, у нее предварительно выявили паховую грыжу. Однако уже непосредственно в ходе оперативного вмешательства, сообщает издание, выяснилось другое — на самом деле пациентка страдала геморроем. Всего за его удаление, по информации источника, женщина отдала клинике 750 тыс. руб.

«В один из следующих визитов женщина нашла в телефоне врача снимки своего ануса», — говорится в статье Лента.ру.

По информации издания, доктор заявил, что это совершенно нормальная рабочая процедура, а фотографии были сделаны исключительно для истории болезни и в образовательных целях. Однако пациентку, по ее словам, такой ответ не устроил. Женщина обратилась в суд.

«Женщина требует выплатить ей 1,5 млн руб. за моральный вред, 750 тыс. руб. за операцию и около 400 тыс. руб. за дополнительные траты на лечение. По словам россиянки, она боится, что по родинкам и родимому пятну ее гениталии узнают и начнут шантажировать», — отмечено в статье Лента.ру.

