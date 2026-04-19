Роковая ссора: актер и его молодая жена погибли в своей квартире после конфликта из‑за развода

За несколько недель до гибели 28-летний актер театра и кино Владислав Бенграф публиковал в своих социальных сетях трогательные признания своей жене — 23-летней заведующей гримерным цехом театра «ФЭСТ» Евгении, сообщил ИА Регнум. Тела супругов были обнаружены в их собственной квартире.

По информации издания, мужчина в социальных сетях рассказывал, что благодарит судьбу за встречу с возлюбленной. Он отмечал, что девушка делает его жизнь особенно прекрасной. В ночь на 19 апреля, по данным издания, из квартиры супругов доносились громкие крики и звуки ссоры. ИА Регнум располагает информацией, что ранее супруги эмоционально ссорились.

По данным издания, поводом для ночной ссоры послужило желание молодой жены развестись с мужем. Предположительно, актер выступал против такого решения супруги. Согласно предварительной версии, в ходе выяснения отношений супруги нанесли друг другу смертельные ножевые ранения.

«Предварительно установлено, что супруги зарезали друг друга во время ссоры», — говорится в статье ИА Регнум.

По информации издания, сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи. Когда прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались попасть внутрь, выяснилось, что дверь заперта изнутри. Стражам порядка пришлось вскрывать ее.

