Тариф неэконом: почему за обычную поездку на такси придется переплачивать 30 процентов

Пассажиров такси в 2026 году ожидает серьезное испытание для бюджета. Согласно прогнозу профильных экспертов, стоимость поездок к декабрю может вырасти на треть. Это не разовый скачок, а результат накопленного давления целого ряда экономических и законодательных факторов, пишет РГ.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выделила ключевые драйверы роста тарифов, которые уже начали действовать этой весной:

Дефицит кадров: Отрасль испытывает острую нехватку водителей. Введение ограничений на работу иностранных граждан в ряде регионов и переход части таксистов в сферу курьерской доставки или грузоперевозок привели к тому, что машин на линии становится меньше, а спрос продолжает расти.

Законодательные требования: С 1 марта 2026 года вступили в силу новые нормы по локализации автомобилей. Теперь службы такси обязаны закупать машины из утвержденного реестра (Lada, Haval, Tenet), что ограничивает выбор и увеличивает издержки таксопарков на обновление флота.

Общая инфляция: Рост стоимости запчастей, горюче-смазочных материалов и страховых полисов (ОСАГО для такси) напрямую закладывается в конечную стоимость поездки для пассажира.

Что происходит с автопарком

Ситуация осложняется тем, что многие самозанятые водители не имеют финансовой возможности заменить свои старые иномарки на новые «локализованные» модели. По оценкам отраслевых союзов, из-за невозможности выполнить требования нового закона рынок могут покинуть до 200 тысяч водителей. Это неизбежно приведет к увеличению времени ожидания машины и включению повышающих коэффициентов агрегаторами.

Минпромторг уже расширил список разрешенных моделей, добавив в него популярные кроссоверы Haval Jolion, F7 и новый бренд Tenet T7, однако темпы насыщения рынка новыми авто пока отстают от потребностей перевозчиков.

Чего ждать пассажирам

Эксперты предупреждают, что основной удар по кошельку придется на осень и зиму 2026 года. В часы пик и при плохой погоде тарифы могут стать заградительными для части населения, переводя такси из разряда повседневного транспорта в категорию премиальных услуг.