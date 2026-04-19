Любовь на льду и в храме: Карина Кросс и Марк Рудаковский обвенчались после романтического предложения на стадионе

На опубликованных видео, по информации издания, запечатлена камерная и эмоциональная атмосфера: взгляды, полные нежности, сдержанные улыбки и тот самый момент, который для обоих стал особенным и судьбоносным. В подписи к публикации Карина, как сообщается, не скрывала переполнявших ее чувств. Она поблагодарила избранника и всех близких, кто был рядом в этот день.

«Спасибо тебе за настоящую любовь в мире, где про это забыли. Спасибо нашим родителям за поддержку и любовь», — Super цитирует пост блогера Карины Кросс.

По данным издания, история пары развивалась стремительно. О их романе стало широко известно осенью 2025 года. В марте 2026-го Марк сделал Карине предложение. Место для этого действа хоккеист выбрал необычное — прямо на стадионе, во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, спортивное событие, как отмечает издание, превратилось для влюбленных в личную романтическую сцену, которая запомнится им на всю жизнь.

