Гибель маленькой девочки в больнице: в Ставрополье следователи проводят проверку

В Ставрополье в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщает newstracker.ru . Одно из предположений следователей причин гибели ребенка – по неосторожности, но кому именно предъявлено такое обвинение неясно.

Ранее Следственный комитет региона и прокуратура проводили ряд проверок в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг малолетней девочке. Она поступила в одну из больниц Ставрополья с заболеванием. Через некоторое время ребенок умер. Информация об инциденте появилась вечером 10 июля.

Следователи провели проверку, после которой было возбуждено уголовное дело на основании статьи РФ о причинении смерти вследствие неосторожности. Прокуратура следит за ходом расследования и требует выяснения всех обстоятельств. Издание будет информировать о новых подробностях в деле.