«Гибель Пригожина была ожидаема»: Депутат Осипов рассказал о причинах крушения самолета

Депутат Александр Осипов считает, что личность Евгения Пригожина неоднозначная. С одной стороны защищал честь России. С другой стороны, позволял себе не всегда корректные заявления в адрес высокопоставленных лиц правительства РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» стал фаворитом тех людей, которые считают, что СВО необходимо ускорить любыми путями.

«В любом случае, гибель Пригожина была ожидаема. Похоронят как героя. На его место придут другие. Сейчас мы видим, что Минобороны перехватывает зарубежную повестку и открывает военное направление в Ливии. Там, где бурлит гражданская война. Напомню, что ЧВК «Вагнер» был проект не совсем частный. Это был отчасти продукт ГРУ, Генштаба МО РФ. Но никакие публичные конфликты во время войны никому не нужны. Это же касается отстранения генерала Суровикина и перевод ряда других генералов», - высказал мнение политик Александр Осипов

Депутат считает, что после мятежа Евгений Пригожин потерял уважение со стороны президента России Владимира Путина. У основателя ЧВК «Вагнера» было много врагов в России и за ее границами. Возможно, получится узнать, кто именно причастен к гибели Пригожина и Дмитрия Уткина, но это неточно. Во время вооруженных конфликтов и дестабилизации политической ситуации правительство любого государства не потерпит столько резонансного поведения, как было у Евгения Пригожина.

Риск гибели Пригожина всегда был высоким, считает депутат Александр Осипов. После вооруженного мятежа 24 июня процент того, что с ним случится трагедия, увеличился еще сильнее.