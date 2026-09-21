Отпуск без потерь: эксперт объяснила, как выбрать месяцы и сэкономить дни осенью

Планируя отдых, стоит учитывать, сколько рабочих дней выпадает на тот или иной месяц. Как пояснила в разговоре с RT Юлия Санина, занимающая должность директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», отпускные считают исходя из среднего дневного заработка. Поэтому если сотрудник пропускает месяц, насыщенный рабочими днями, его бюджет теряет меньше.

До конца 2026 года такими периодами, по словам эксперта, будут сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из них насчитывается по 22 рабочих дня. Именно на эти месяцы и стоит ориентироваться тем, кто хочет отдохнуть с минимальными финансовыми потерями.

Совсем другая логика работает у тех, кому важно растянуть отдых подольше и при этом сэкономить дни из своего графика.

«Так, 4 ноября — официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на семь календарных дней с 2 по 8 ноября: из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день (но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных), и с захватом выходных получится десять дней», — пояснила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что выходные хотят исключить из числа дней ежегодного оплачиваемого отпуска.