Мозг не обманешь судоку: профессор объяснил, как на самом деле снизить риск Альцгеймера

Чтение, кроссворды и судоку давно считают полезной тренировкой для мозга. Но достаточно ли интеллектуальных занятий, чтобы снизить риск деменции? 21 сентября, во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал интернет-изданию «Подмосковью сегодня», какие привычки действительно важны для здоровья мозга и почему одной зарядки для ума недостаточно.

По словам эксперта, профилактика деменции — это не одно упражнение и не отдельная полезная привычка, а целый комплекс мер. Он не гарантирует, что заболевание не разовьется, но может снизить риск и помочь отложить его начало.

«Мы говорим не о стопроцентной профилактике, а о комплексе мероприятий, которые позволяют снизить риск развития деменции, отложить ее начало на более поздний срок», — подчеркнул Прощаев.

Отдельно геронтолог остановился на интеллектуальной активности. По его словам, полезно не просто регулярно решать знакомые задачки, а продолжать учиться и осваивать новые навыки.

«Образование через всю жизнь — это получение новых знаний с детства до старости, изучение иностранных языков, использование новых устройств и технологий, освоение новых профессиональных навыков», — пояснил специалист.

При этом кроссворды не стоит считать полноценной защитой от деменции. Как отметил Прощаев, «кроссворды здесь не очень помогают, как таковые» — важнее более широкая и разнообразная интеллектуальная активность. Профилактика, по словам эксперта, начинается не только с интеллектуальной нагрузки. Важную роль играют физическая активность, питание, сон и контроль хронических заболеваний.

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«Первое — это постоянное движение, то есть высокие уровни физической активности. Второе — здоровое питание, в основе диета с адаптацией к национальным условиям. Третье — качественный сон», — перечислил Прощаев.

В числе других направлений профилактики он назвал борьбу с лишним весом, контроль артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Также важно заниматься хронической болью, следить за зрением и слухом и предотвращать черепно-мозговые травмы. Таким образом, забота о мозге не ограничивается интеллектуальными упражнениями: значение имеет совокупность повседневных привычек и контроль факторов риска.

Еще один важный пункт, на который обратил внимание геронтолог, — сохранение социальных связей. При этом жить одному и быть одиноким — не одно и то же.

«Быть одиноким и проживать одному — это не тождественные понятия. Человек может жить один, но быть социально востребованным. Он должен иметь партнера, друга, любимого человека», — отметил Прощаев.

В числе других мер специалист назвал информационную гигиену, экологическую культуру, заботу о здоровье зубов, соблюдение календаря прививок, контроль ВИЧ и защиту от тяжелых вирусных инфекций.

Даже комплекс профилактических мер не дает стопроцентной гарантии. Однако он может помочь снизить риск деменции и отсрочить ее развитие. Поэтому важна не только повседневная забота о здоровье, но и своевременное выявление возможных нарушений.

«Двадцатое — это проходить своевременный скрининг, когнитивные тесты, для того чтобы своевременно выявить проблемы», — заключил геронтолог.

Внезапное нарушение речи — когда человек начинает путать слова, говорить бессвязно или перестает понимать обращенную к нему речь — может быть признаком инсульта, и в этом случае счет идет на минуты.