В Домодедове спасли пациентку с осложнениями миомы матки

В сосудистом центре Домодедовской больницы врачи успешно провели эмболизацию миоматозных узлов у 50-летней женщины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Миома матки — это доброкачественная опухоль, которая доставляла пациентке серьезные неудобства: боли внизу живота и обильные менструации существенно снижали ее самочувствие», — отметил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Викентий Оже.

Эмболизация миомы представляет собой современную малоинвазивную процедуру, в процессе нее через небольшой прокол вводится специальный катетер с микроэмболами. Они перекрывают кровоток к патологическим узлам, сохраняя при этом здоровую ткань органа. Операция выполняется под местной анестезией без разрезов, что позволяет избежать общего наркоза и сохранить сам орган.

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