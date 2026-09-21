Подмосковный студент одержал победу в конкурсе «Лучший вожатый России — 2026»
Студент из Московской области стал лучшим вожатым России
Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]
Студент из Подмосковья Владислав Шевелев одержал победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший вожатый России — 2026». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Победа Владислава на всероссийском уровне — это признание его профессионализма и большой работы, которая стоит за каждым трудовым сезоном. Этим летом более 3 тыс. студентов РСО из Подмосковья работали вожатыми. Для многих это возможность еще во время учебы получить реальный опыт работы с детьми, развивать педагогические навыки и постепенно формировать собственную профессиональную траекторию», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Владислав учится в Государственном университете просвещения и является командиром штаба студенческих отрядов «ПРО СВЕТ». На протяжении нескольких лет он работает в детских лагерях России и Белоруссии.
«Для меня эта победа — результат нескольких лет работы с детьми и постоянного развития. Каждый новый сезон дает новый опыт, учит лучше понимать ребят и брать на себя большую ответственность. Но главное — все это началось со студенческого отряда. Именно там рядом всегда была моя команда, у которой можно учиться и вместе с которой можно расти», — рассказал Владислав.
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