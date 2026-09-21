Подмосковный студент одержал победу в конкурсе «Лучший вожатый России — 2026»

«Для меня эта победа — результат нескольких лет работы с детьми и постоянного развития. Каждый новый сезон дает новый опыт, учит лучше понимать ребят и брать на себя большую ответственность. Но главное — все это началось со студенческого отряда. Именно там рядом всегда была моя команда, у которой можно учиться и вместе с которой можно расти», — рассказал Владислав.