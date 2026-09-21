Колпак из прошлого: на Алтае нашли 2000-летний головной убор знатной женщины

В Краснощековском районе Алтайского края археологи нашли погребение женщины пазырыкской культуры с редким головным убором — вытянутым колпаком, украшенным золотыми аппликациями. Об этом сообщает «Вестник археологии, антропологии и этнографии».

Могильник Ханхаринский дол, где сделана находка, датируется IV — началом III века до нашей эры. Женщина была захоронена в вытянутом положении на спине, что нехарактерно для пазырыкской культуры — обычно усопших укладывали скорченно на правом боку. У ее черепа сохранились остатки головного убора. Судя по черному пятну, его высота превышала 20 сантиметров, а ширина составляла от 4 до 8 сантиметров. От колпака уцелели три аппликации из золотой фольги в виде головы сайгака, 15 округлых нашивок (по три в ряд) и железная шпилька. Вероятно, убор был сшит из ткани и войлока.

Подобные вытянутые женские головные уборы находили и раньше, но они остаются редкой находкой. Помимо колпака, на шее погребенной обнаружили бронзовую гривну, обложенную золотой фольгой, а рядом — две восьмеркообразные серьги с подвесками в виде округлых дисков из золота. В могилу также положили ритуальную пищу и железный нож.

Наличие головного убора, гривны и серег с использованием золотой фольги подчеркивает высокий социальный статус похороненной женщины. Она явно принадлежала к знати своего времени.

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