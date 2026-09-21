Семь сигналов, что пора увольняться: психолог назвала признаки, которые нельзя списывать на усталость

Решение покинуть работу почти никогда не приходит в одночасье. Как правило, оно вызревает постепенно — месяцами, а иногда и годами. Об этих признаках в разговоре с RT рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Первые звоночки проявляются в бытовых мелочах, которые легко списать на накопившуюся усталость или испорченное настроение. Работа больше не дает человеку ресурс, а, напротив, вытягивает из него силы.

«Первый и самый заметный признак — вы просыпаетесь с мыслью о работе и чувствуете не интерес, а тяжесть. Раньше было любопытство, азарт, желание что-то сделать. Теперь — только необходимость. Вы идете на работу, потому что надо, а не потому что хочется. Это не лень. Это сигнал, что источник мотивации иссяк», — подчеркнула она.

Однако специалист уверена: существует набор сигналов, указывающих на то, что проблема куда глубже. Вторым сигналом эксперт назвала утрату смысла в том, чем человек занимается.

«Даже если задачи выполняются хорошо, внутри нет отклика. Вы не понимаете, зачем все это, кому это нужно и что будет дальше», — пояснила собеседница RT.

Третий признак — стремление избегать контактов с людьми.

«Коллеги, с которыми раньше было легко, начинают раздражать. Вы не хотите участвовать в обсуждениях, не идёте на обед вместе со всеми, стараетесь лишний раз не пересекаться. Это не признак того, что вы стали нелюдимым. Это признак того, что вы устали притворяться и тратить силы на взаимодействие, которое не приносит ничего, кроме напряжения», — перечислила она.

Четвертый — воскресенье перестало восприниматься как день отдыха.

«Вы просыпаетесь и уже думаете о понедельнике. Отдых не восстанавливает, вы приходите после выходных такими же уставшими, как и до них. Работа перестала быть частью жизни, она стала ее фоном, который не выключается даже в свободное время», — заявила она.

Пятый — человек перестал мечтать.

«Раньше были планы: вырасти, научиться, перейти на другой проект. Теперь планов нет. Или они есть, но не связаны с текущим местом. Вы не видите себя здесь через год, два, три», — пояснила эксперт.

Шестой — тело начинает подавать физические сигналы.

«Проблемы со сном, головные боли, скачки давления, постоянное чувство тяжести в теле. Это не ипохондрия. Это способ тела сказать то, что вы не хотите слышать. Работа, которая разрушает здоровье, не стоит того, чтобы ее терпеть», — добавила она.

И, наконец, седьмой признак: сотрудник держится за место исключительно из-за страха.

«Страха не найти другое место, страха потерять деньги, страха неизвестности. Но страх — это не причина оставаться. Это причина задуматься. Если вы держитесь за работу только потому, что боитесь уйти, вы уже ушли, просто ещё не сказали об этом вслух», — заключила она.

Ранее эксперт Санина объяснила, как выбрать месяцы и сэкономить дни осенью.