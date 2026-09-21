Православный мир 22 сентября вспоминает Иоакима и Анну — тех, кто стал родителями Пресвятой Девы Марии. Дата примечательна еще и тем, что совпадает с осенним равноденствием: светлая и темная части суток в этот момент уравниваются. «ФедералПресс» подготовил материал о главных смыслах праздника, связанных с ним приметах и обычаях, которые живы до сих пор.

Кем были родители Богородицы

Супруги жили в Назарете. Долгие годы у них не было детей, а в тогдашнем Израиле это воспринималось как серьезное несчастье. Иоаким и Анна продолжали молиться, и однажды к ним явился Ангел с известием: у них родится дочь Мария. Именно ей предстояло стать Богородицей.

Почему день называли Днем рожениц

На Руси 22 сентября именовали Днем рожениц. Особое значение он имел для матерей и для тех, кто только мечтал о ребенке. С этой даты отсчитывали начало бабьего лета — непродолжительного тепла, которое приходит перед Покровом. В селах в этот день благодарили землю за собранный урожай, устраивали общую трапезу, приглашали повитух и соседей, пекли пироги и праздновали окончание полевых работ.

Домашние обычаи и семейные традиции

С праздником связан ряд домашних ритуалов. В жилищах зажигали новую свечу или лампадку — считалось, что это очищает пространство от плохого и приносит в дом мир и здоровье. От старой одежды избавлялись: вместе с ней, как верили, уходили болезни, ссоры и накопленный негатив.

Молодые семьи пекли круглые пироги и угощали соседей. Этот обычай, по поверьям, укреплял семью, привлекал достаток и детей. Пирог ставили в центр стола — чтобы счастье приходило в дом в изобилии.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что можно и чего нельзя делать

День считался строгим, требующим мира и порядка. В долг не давали и не брали — чтобы не спугнуть удачу. Не переезжали, не начинали важных дел, не решали финансовых споров. Вечером окна зашторивали: верили, что лунный свет может забрать здоровье и красоту.

Осеннее равноденствие настраивало на гармонию: ругаться, спорить и работать до изнеможения не полагалось. День лучше было посвятить отдыху, молитве и общению с родными.

Погодные приметы

По приметам этого дня судили о погоде. Обилие паутины предвещало морозную зиму, теплый день — мягкую, снег — слабый урожай в следующем году. Если лиственница держала хвою, зима ожидалась снежной, но короткой.

Как провести 22 сентября

Лучший способ встретить этот день — навести порядок в доме, зажечь свечи, поблагодарить природу за урожай и провести вечер с близкими. Можно сходить в храм, помолиться о здоровье семьи и загадать желание. Считается, что в этот день молитвы обладают особой силой.

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