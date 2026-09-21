«Посвежевший и счастливый»: Гарик Харламов впервые вышел в свет после рождения второй дочери

45-летний комик Гарик Харламов вернулся к насыщенному образу жизни после того, как 33-летняя актриса Катерина Ковальчук родила дочь, сообщил VOICE. Резидент Comedy Club появился на мероприятии, которое организовал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Основатель московской академии фигурного катания «Красная Машина» устроил встречу своих подопечных и актера. Он выложил совместный снимок с Харламовым. Гарик выглядел посвежевшим и счастливым.

Фото: [ соцсети ]

Ротенберг рассказал, что актерское мастерство имеет много общего с хоккеем, и выразил радость по поводу готовности Гарика помочь его академии в развитии у импровизации, уверенности и творческого мышления у детей.

Гарик стал отцом во второй раз 10 сентября. Ковальчук родила дочь в подмосковном госпитале «Лапино». Мама Харламова встретилась с малышкой еще в роддоме.

Ранее сообщалось, что солист группы «Банд'Эрос» Александр Устьянцев стал отцом.