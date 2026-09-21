«Хотите заморозить меня во времени?»: Селена Гомес ответила на просьбы вернуть образ 2016 года

34-летняя певица Селена Гомес ответила на критику внешности в соцсетях и на постоянные просьбы поклонников вернуть образ 2016 года, пишет People.

Певица призналась, что не понимает желания публики «заморозить» ее внешность. Гомес пошутила, период 2016-го года был «безумным».

«Конечно, мне приходилось делать смоки-айс. Я пыталась быть крутой!», — рассказала Селена.

Она также добавила, что уже никогда не будет выглядеть так, как прежде, хотя ее любовь к насыщенному макияжу сохранилась. По словам певицы, естественная красота стала частью ее идентичности, и она все больше сближается с этой идеей.

Тема перемен во внешности Гомес активно обсуждалась на «Эмми-2026»: часть поклонников восхищалась ее образом, другая — спорила о возможном использовании косметологии и обвиняла звезду в уколах красоты.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман раскритиковали после праздника в Греции.