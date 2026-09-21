Тыква: диетолог раскрыла пользу и вред овоща

Тыква — продукт с внушительным набором полезных веществ, и диетолог Елена Соломатина в разговоре с радио Sputnik подробно объяснила, в чем ее ценность и когда стоит проявлять осторожность. По словам эксперта, в тыкве содержится немало витаминов — в том числе витамин С, витамины группы В, а также витамины Е и К. Богат и минеральный состав: в ней много калия и магния, есть фосфор и кальций. Но главная польза тыквы, как подчеркивает врач, кроется в высоком содержании клетчатки.

По ее словам, клетчатка работает сразу в нескольких направлениях. Во‑первых, она дает чувство сытости, помогая контролировать аппетит. Во‑вторых, она очищает желудочно‑кишечный тракт и служит питанием для полезных бактерий. А уже эти бактерии вырабатывают вещества, которые помогают регулировать липидный и углеводный обмен, снижают воспаление, укрепляют иммунитет и тем самым снижают риски сердечно‑сосудистых заболеваний и диабета. Получается, польза тыквы выходит далеко за пределы простого набора витаминов — она влияет на работу всей микробиоты и обменных процессов.

При этом диетолог напоминает, что даже у такого полезного продукта есть противопоказания. Людям с заболеваниями ЖКТ — например, при язве, колитах или гастрите — стоит быть осторожнее: клетчатка может усилить воспаление и раздражение. Тыква обладает желчегонным эффектом, что полезно при некоторых проблемах с желчным пузырем, но при наличии камней ее употребление может навредить. Аналогично и с почками: хотя тыква помогает выводить лишнюю жидкость, при уже имеющихся болезнях почек она создает дополнительную нагрузку. Также продукт не подойдет тем, у кого есть аллергия на продукты оранжевого цвета.

Еще один важный аспект — правильное хранение. По рекомендации Соломатиной, тыкву лучше держать в прохладном и сухом месте при температуре от +3 до +15 градусов, хвостиком вверх и обязательно на подложке, чтобы избежать гниения. При таких условиях она может сохранять свои свойства до года. Альтернативные способы заготовки — сушка и заморозка. Особенно эффективна заморозка: в таком виде тыква тоже способна храниться до года, практически не теряя пользы.

По ее мнению, тыква — это не просто сезонный овощ, а ценный продукт с выраженным функциональным эффектом, но употреблять ее стоит с учетом индивидуальных особенностей здоровья, а хранить — по правилам, чтобы сохранить максимум пользы.

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