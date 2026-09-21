Трудовой стаж за материнский труд: в РПЦ предложили засчитывать уход за детьми в стаж

Священник Павел Островский в беседе с радио Sputnik выступил с инициативой, которая затрагивает один из самых чувствительных социальных вопросов — финансовое и пенсионное положение матерей, посвятивших себя уходу за детьми. По его мнению, женщины, находящиеся в декрете, ошибочно считаются безработными, что в перспективе лишает их заслуженного трудового стажа и ставит под удар будущую пенсию. Островский предлагает засчитывать так называемый материнский труд в стаж, чтобы к старости матери не оказались у разбитого корыта.

Идея, однако, не так проста в реализации. Священник признает, что прямая выплата зарплаты матерям за уход за детьми может привести к нежелательным последствиям: люди просто перестанут выходить на работу. Поэтому он предлагает более осторожный подход — начисление трудового стажа за материнский труд на начальном этапе жизни ребенка, без прямых денежных выплат. При этом Островский справедливо отмечает, что, если государство пойдет на такие меры, оно вправе потребовать отчетности. Нужен аудит, чтобы исключить ситуации, когда деньги тратятся не на воспитание, а на сомнительные нужды, а рождаемость становится лишь способом получения выплат.

По его мнению, последствия такой инициативы могут быть весьма значительными: с одной стороны, начисление стажа за материнский труд частично снимет дискриминацию женщин, выбравших семью, и улучшит их пенсионные перспективы, а с другой — потребует создания механизмов контроля, что неизбежно усложнит систему и вызовет вопросы о границах вмешательства государства в семейную жизнь. Неясно также, как именно определять период, за который начисляется стаж, и какие критерии отчетности применять.

Сам Островский признает, что предложение требует детальной проработки. Это означает, что перед запуском любого подобного механизма понадобится всестороннее обсуждение с участием юристов, социологов и представителей профильных ведомств. Итог, к которому стоит стремиться, — система, которая защищает права матерей, не создает стимулов для злоупотреблений и не подменяет трудовые отношения социальными выплатами.

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