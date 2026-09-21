Прокуратура в Щелкове взяла на контроль установление причин пожара на станции по сортировке мусора

В Щелкове установят все обстоятельства пожара на мусоросортировочной станции

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Щелковская городская прокуратура взяла на контроль установление причин возгорания на территории станции по сортировке мусора. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Информация о пожаре поступила днем 21 сентября. Возгорание произошел на Заречной улице. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг — на территории мусоросортировочной станции.

Ликвидация возгорания продолжается. Сейчас площадь пожара составляет более 5 тыс. кв. метров.

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