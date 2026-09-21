Массовая блокировка: преподаватель рассказал, почему репетиторы жалуются на новые правила Профи.ру

Платформа Профи.ру, некогда бывшая удобным мостом между заказчиками и специалистами, все чаще становится предметом критики со стороны исполнителей — особенно репетиторов. Писатель, переводчик и преподаватель Александр Листенгорт в интервью радио Sputnik рассказал, как баланс сил на сервисе сместился в сторону заказчиков, оставив репетиторов с минимальной защитой и максимумом рисков.

По его словам, суть проблемы раскрывается через простую, но показательную ситуацию. Заказчик, ищущий преподавателя английского, может запросить бесплатное пробное занятие — и это его право. Однако репетитор, чтобы откликнуться на такой заказ, уже обязан платить: либо комиссию за заказ в несколько тысяч рублей, либо отклик стоимостью от 300 до 500 рублей. Дальше больше: клиент просит личный номер телефона в чате. Репетитор отправляет — и с точки зрения системы обмен контактами уже состоялся, даже если само занятие так и не произошло. Деньги потрачены, сотрудничество не началось, а обжаловать нечего.

Естественно, репетиторы начинают осторожничать и не торопятся делиться номером при первом же сообщении. Но именно эта осторожность становится для них ловушкой. Система Профи.ру расценивает уклонение от передачи контактов как нарушение правил. Накопленные предупреждения за такие «нарушения» могут привести к блокировке аккаунта — то есть к потере доступа к основному каналу поиска клиентов. При этом, как отмечает Листенгорт, раньше наличие пробного занятия или неопределенность со стороны клиента учитывались, а сейчас эти нюансы просто не принимаются в расчет.

Усугубляет ситуацию и то, что нарушения часто фиксирует не живой сотрудник, а чат-бот. Автоматическая система видит нарушения там, где их, по сути, нет: скрытый номер, попытка передать контакты в обход платформы — все это трактуется однозначно и жестко. Человеческий контекст — например, что клиент сам просил номер, а репетитор еще не уверен в сотрудничестве — машиной не учитывается.

Если аккаунт все же заблокировали, Листенгорт советует действовать быстро. Первое — немедленно связаться со службой поддержки и подробно объяснить ситуацию. Второе — собрать доказательства: скриншоты переписки с клиентом и любые другие материалы, подтверждающие отсутствие умысла нарушить правила. Платформе важно показать, что нарушение либо не было таковым, либо было вызвано обстоятельствами, а не намерением обойти систему. Правда, насколько эффективен этот путь, если на стороне платформы работает автоматика, остается открытым вопросом.

Эксперт резюмировал, что в итоге складывается картина, при которой платформа, позиционирующая себя как пространство для свободной работы специалистов, все больше превращается в систему с односторонними правилами. Заказчик получает бесплатные пробные уроки и прямой доступ к контактам, репетитор — расходы на отклики, риск блокировки и необходимость доказывать свою правоту алгоритму. И пока механизм защиты интересов исполнителей остается слабым, недовольство специалистов будет только нарастать.

Ранее сообщалось, что спрос на репетиторов в Подмосковье вырос на 19% в августе 2026 года.