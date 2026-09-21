Политика проигрывает котикам: политолог рассказал, почему люди голосуют не за программы партий

Политолог Дмитрий Еловский в эфире радио Sputnik обозначил важную тенденцию современной политической культуры: избиратели все реже голосуют «за программы». По его словам, число тех, кто вообще берется читать партийные программы, стремительно сокращается — это буквально исчезающе малая группа людей. И хотя всем хотелось бы видеть более глубокое погружение граждан в политику, реальность складывается иначе.

Ключевой фактор, по мнению эксперта, — жесткая конкуренция политического контента в общем информационном потоке. Причем соперничают здесь не столько партии друг с другом, сколько весь политический спектр — с развлекательным контентом. Котики, собачки, ролики в TikTok и прочие легкие форматы уверенно выигрывают битву за внимание аудитории. В этом пространстве политика занимает совсем небольшую долю: для большинства людей она остается на периферии интересов, уступая место тому, что проще и приятнее потреблять.

Он подчеркнул, что последствия такого смещения фокуса ощутимы для всей избирательной системы. Партии вынуждены адаптироваться: вместо детальной проработки программных пунктов они делают ставку на яркие образы, простые лозунги и эмоциональные посылы — то, что способно пробиться сквозь информационный шум. В результате снижается значимость содержательной повестки, а избиратель все чаще ориентируется не на планы развития страны, а на узнаваемость лидера, медийный образ или сиюминутные настроения.

По словам эксперта, в итоге складывается парадоксальная картина: формально инструменты гражданского участия остаются прежними, но их реальное наполнение меняется. Программы как документ, задающий стратегию, теряют вес, а главным ресурсом становится способность удержать внимание в условиях тотального дефицита времени и концентрации у аудитории. И пока развлекательный контент продолжает доминировать в медиапространстве, рассчитывать на рост интереса к программным документам вряд ли приходится.

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