Гибнут от пестицидов: пчеловод рассказал, почему в России исчезают пасеки

Один из донских пчеловодов рассказал, почему в России исчезают пасеки, сообщила rostovgazeta.ru.

Мужчина рассказал, что в последнее время заниматься пасекой становится невыгодно. Общение с пчелами приносит ему удовольствие, но даже он начинает задумываться о смене деятельности. Причин для этого много. Первая — гибель насекомых.

По словам пчеловода, на полях применяют пестициды. От них пчелы гибнут моментально. Еще одна причина — генно-модифицированные гибриды. Пчелы собирают с них пыльцу, которой кормят маленьким насекомых. С раннего этапа развития молодые пчелы растут без иммунитета. Как следствие, пчелы чаще болеют. Различные вирусы, болезни и паразиты чаще приводят к смертности незащищенных насекомых.

Пчеловод рассказал, что недавно вблизи его пасеки электрики спилили дерево. Растение создавало помеху для прокладки проводов. В дереве поселились пчелы. Кто-то из людей забрал часть меда, не подумав, что без нектара насекомые не смогут перезимовать. По мнению эксперта, человеческое отношение во многом влияет на популяцию пчел. Есть и другие причины нерентабельности пасек.

«За минувшие годы цены на все росли, а на мед нет. Мы проседали. Только не так давно мед „подтянулся“ к тому, что повысилось в цене уже давно», — уточняет пчеловод.

