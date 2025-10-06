От продуктовой корзины до услуг: насколько сильно рост тарифов и инфляция ударят по карманам потребителей

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков высказал мнение, что подорожание бензина отразится на стоимости практически всех товаров и услуг, сообщил muksun.fm.

Эксперт высказал мнение, что подорожание продуктов, а также различных товаров и услуг произойдет из-за разных факторов. Один из них — рост тарифов на электроэнергию, отопление, газ. Производитель учитывает в цене и другие растраты.

По мнению эксперта, на рост цен во многом повлияет инфляция. В России особенно высокой Игорь Юшков считает продуктовую инфляцию. Из-за высокой ставки Центрального банка и дорогих кредитов некоторые производители также заложат в стоимость готовой продукцию дополнительные расходы.

«Поэтому не только из-за топлива дорожают товары. Это один из факторов, но тем не менее оно вносит свой вклад в повышение цен на услуги и товары», — сказал собеседник Муксун.fm.

Эксперт отметил, что использование дизеля в некоторых сферах могло в меньшей степени отразиться на конечной стоимости товаров. Например, такая ситуация могла образоваться в сельскохозяйственной отрасли, где техника использует дизельное топливо. В себестоимость продукции также могут вкладывать расходы, необходимые для транспортировки товаров на бензиновых автомобилях.

«Например, в 2024 году бензин подорожал выше уровня инфляции в рознице, а дизель меньше. Если смотреть за 9 месяцев текущего года, то тоже бензин также дорожает выше уровня инфляции. У нас инфляция сейчас примерно 8 процентов накопленная, а рост стоимости бензина уже больше 9 процентов. Дизель же где-то 3,7 процента накопился», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что говядина подросла в цене до максимума 65-летней давности.