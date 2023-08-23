Гибрид телевизора и умной колонки: Реакция экспертов на новые технологии «Яндекса»

Эксперты пришли к мнению, что умные телевизоры от Яндекса – не самые необычные и инновационные технологии, которые из-за высокой цены не привлекут среднестатистическую часть населения РФ, сообщает newizv.ru .

Главное преимущество умных телевизоров в том, что они собраны на территории России. Относительно остальных параметров у пользователей и экспертов много вопросов. Так, пульт для умного телевизора не нужен. Достаточно пользоваться голосовым помощником «Алиса», который не только включит интересный фильм или передачу, но и найдет актуальную информацию о пробках в городе. Не нарушат ли встроенные микрофоны частную жизнь людей, - вот что интересует пользователей.

«Т.е. это добровольно устанавливаемая прослушка?» - высказывает мнение один из пользователей социальных сетей

«Веет телекраном из «1984» Оруэла», - комментирует другой

Еще один важный момент. Подключить антенну к умному телевизору невозможно. Федеральные каналы самостоятельно настроить сложно. Альтернативный способ – просмотр платной подписке.

«Не думаю, что у этих станций будут большие продажи. Люди, по крайней мере, сейчас привыкли экономить вот, и не каждый сможет купить себе телевизор за пятьдесят или за семьдесят тысяч. Думаю все-таки, это будет сегментированное предложение для определенной категории людей, активно пользующихся системным продуктом от «Яндекса»», – считает руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков

Настроить многие функции, которые доступны в умном телевизоре от Яндекса, легко на других моделях современной техники. Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков высказал мнение, что в России есть определенный тип людей, которые фанаты Яндекса. Они и купят подобный телевизор. Рассчитывать на большие продажи не стоит.