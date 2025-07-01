«Россия сегодня» выпустила заявление после задержания сотрудников медиагруппы в Баку

Пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня» выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в настоящее время задержанным не предъявили обвинения. Пресс-служба медиагруппы обеспокоена сложившейся ситуацией.

«Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег», — отмечено в сообщении пресс-службы медиагруппы.

По данным издания, руководитель редакции Игорь Картавых нуждается в приеме инсулина. Журналист болеет сахарным диабетом. Состояние его здоровья в настоящее время вызывает повышенную тревогу. Он также нуждается в приеме других лекарственных препаратов. В квартире журналиста провели обыск, по итогу которого изъяли компьютерную технику. Работа «Sputnik Азербайджан» заблокирована.

По информации издания, в понедельник, 30 июня, в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку представители МВД Азербайджана провели задержание сотрудников редакции. В пресс-службе медиагруппы сообщили о безосновательной операции против журналистов. Медиагруппа призвала азербайджанские власти незамедлительно освободить всех задержанных сотрудников. В пресс-службе назвали сложившуюся ситуацию неприемлемой и заявили о важности урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Азербайджана инициировала дело о смерти граждан в РФ.