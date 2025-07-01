Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в разрушении России и пропаганде нежелательных тем

Инстасамка на личной странице в соцсетях обвинила Дору и Мэйби Бэйби в недостаточном патриотизме и разрушении России «в мягкой форме».

Инстасамка выступила с резкой критикой в адрес коллег по музыкальной сцене. По её мнению, певицы Дора и Мэйби Бэйби «вредят России», хотя делают это не напрямую, а «в мягкой форме». Публикация в соцсетях напоминала донос — в ней артистка указала на действия, которые считает неприемлемыми в нынешних реалиях.

В частности, Инстасамка обратила внимание на то, что Дора в начале карьеры исполняла каверы на песни признанного иноагентом Face* и украинской группы «Валентин Стрыкало». Дора уже отреагировала на обвинения, объяснив, что те записи были сделаны под другим именем на старте творческого пути.

К Мэйби Бэйби у Инстасамки претензии иного характера — она считает, что артистка якобы пропагандирует запрещённые в России темы, в том числе связанные с наркотиками и ЛГБТ**.

Сама Инстасамка ранее прошла через «переосмысление» после встречи с Еленой Мизулиной — в 2023 году она удалила свои старые песни, содержащие, по ее словам, опасный контент.

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*признан иностранным агентом на территории РФ

**признано экстремистским и запрещено на территории РФ