Профессора СПбГУ Суворова поместили в спецприемник

Как стало известно изданию 78.ru из конфиденциального источника, Михаила Суворова, доктора филологических наук и профессора восточного факультета СПбГУ, недавно задержали и поместили в специализированный приемник.

Следует отметить, что ранее в текущем году несколько сотрудников СПбГУ также были признаны виновными в дискредитации российской армии. В частности, старший преподаватель восточного факультета Александр Зельницкий, доцент математико-механического факультета Юрий Якубович и начальник отдела управления информационных технологий Евгений Деев были оштрафованы на суммы от 30 до 40 тыс. руб.

Кроме того, в мае текущего года правоохранительные органы проводили следственные мероприятия, а именно обыски, у участников леворадикальных групп, среди которых были замечены и студенты Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области четверых подростков арестовали за экстремизм.