В Польше сообщили о введении пограничного контроля с Германией и Литвой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что республика вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщило РИА Новости.

Премьер-министр Польши сообщил, что несколько раз предупреждал канцлера ФРГ о возможности принятия ограничительных мер. В Польше распространено мнение, что немецкие полицейские нелегально вывозят нелегалов на польскую территорию. Правительство Германии приняло решение о введении пограничного контроля с Польшей. Варшава негативно восприняла нововведение.

Дональд Туск отметил, что правительство предотвратило потенциальные негативные последствия введения контроля для граждан республики. В частности, представители Пограничной стражи и других специализированных служб будут отстаивать интересы польских граждан.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — сказал Туск.

По информации издания, президент республики Анджей Дуда также комментировал ситуацию с появлением нелегалов, которых, предположительно, вывозят из Германии. Он призвал ФРГ самостоятельно решать внутригосударственные проблемы.

Польский телеканал Polsat проинформировал, что новые правила начнут действовать с 7 июля.

Ранее в Польше заявили, что вступление Украины в ЕС обсуждать всерьез пока нельзя.